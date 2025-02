NatGeo startet «Do not Attempt»

US-Fernsehen

In der Sendung wird David Blaune wieder zu sehen sein.

Am 23. März startet um 21.00 Uhrbei National Geographic . Die Sendung wird von Brian Grazer und Ron Howards preisgekrönten Imagine Documentaries («Genius»-Anthologie-Serie), produziert. In dieser sechsteiligen Serie folgt der weltberühmte Magier und Ausdauerkünstler David Blaine der Welt durch die Linse der Magie. David Blaine nimmt uns mit auf einen faszinierenden kulturellen Austausch und eine atemberaubende Reise durch außergewöhnliche Kulturen, wo er in Brasilien, Südostasien, Indien, am Polarkreis, in Südafrika und Japan mit Künstlern und Meistern zusammentrifft – Gleichgesinnten, die ihn inspirieren und mit ihm außergewöhnliche Fähigkeiten (und Geheimnisse) teilen.David ist für seine epischen Stunts und Illusionen weithin bekannt. Durch die intime Erzählweise der Dokumentation enthüllt diese Serie auch eine überraschende und persönlichere Seite von David, die bisher nur selten zu sehen war. Auf seiner Reise durch die städtischen und natürlichen Dschungel Brasiliens bis hin zum unerbittlichen Eis des Polarkreises, von den spirituellen Zentren Indiens bis hin zum blühenden kulturellen Herzen Südafrikas sucht David nach echten Meisterleistungen der Magie an der Schnittstelle von körperlicher und geistiger Stärke, die von außergewöhnlichen Menschen vollbracht werden. In jeder Folge taucht David in die Kulturen, Geschichten und verborgenen Rituale ein, die diese erstaunlichen Talente ermöglichen. Er lernt und versucht ... damit Sie es nicht tun müssen ... und wirft dabei ein Licht auf eine Seite der Magie, die nur wenige je gesehen haben.„Ich entdecke unglaubliche Menschen mit unglaublichen Talenten, die die Grenzen des Möglichen verschieben. Es ist ein Privileg, von ihnen zu lernen“, sagte Blaine. “Als Magier bin ich von ihren Fähigkeiten beeindruckt, denn für mich sind die magischsten Momente nicht Tricks, sondern die Verwirklichung des menschlichen Potenzials.“ Von Schwertschlucken bis hin zum Überleben von Bissen giftiger Tiere und von sportlichen Höchstleistungen bis hin zum Küssen von Königskobras – „David Blaine: Nicht versuchen“ enthüllt die Rituale, die Vorbereitung und die Stärke, die Magie zu mehr als nur einer Illusion machen.In Brasilien sucht David Blaine nach Inspiration, indem er in die lebendige Energie, Leidenschaft und Spontanität seiner Gastgeber eintaucht. Die außergewöhnlichen Draufgänger, Künstler, Entdecker und Athleten, denen er begegnet, schließen sich zusammen, um ihm bei der Verwirklichung einer kühnen Leistung zu helfen, von der er seit Jahren träumt.«David Blaine Do Not Attempt» wird von Imagine Documentaries für National Geographic produziert. Ausführende Produzenten sind Brian Grazer, Ron Howard, David Blaine, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Christopher St. John, Matthew Akers, Erica Sashin und Toby Oppenheimer. Abigail Harper ist Co-Executive Producer. Bei National Geographic ist Charlie Parsons Senior Vice President of Development, Bengt Anderson ist Executive Producer und Senior Vice President of Unscripted Production und Tom McDonald ist Executive Vice President of Global Factual and Unscripted Content.