Im April geht «The Last of Us» weiter

US-Fernsehen

Die Handlung der zweiten Staffel beginnt fünf Jahre nach der ersten Runde.

Die zweite Staffel der mit dem Emmy ausgezeichneten HBO-Originalseriemit sieben Folgen feiert am Sonntag, 13. April, um 21:00 Uhr auf HBO Premiere und wird auf Max zum Streamen verfügbar sein. Auch Sky bringt die Serie schon am 14. April zurück. Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel geraten Joel und Ellie in Konflikt miteinander und mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie zurückgelassen haben.In der zweiten Staffel sind Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria wieder mit dabei. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellern gehören Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O'Hara ist ebenfalls als Gaststar dabei.«The Last of Us», basierend auf der gefeierten Videospielreihe, die von Naughty Dog für die PlayStation-Konsolen entwickelt wurde, wird von Craig Mazin und Neil Druckmann geschrieben und als ausführender Produzent betreut. Die Serie ist eine Koproduktion mit Sony Pictures Television und wird auch von Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells als ausführende Produzenten produziert; mit der Autorin/Co-Produzentin Halley Gross. Produktionsfirmen: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog.