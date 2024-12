«Sullivans Crossing» geht bei The CW weiter

US-Fernsehen

Die Dramaserie mit Chad Michael Murray kommt vom kanadischen Sender CTV ins Programm.

Der Fernsehsender The CW gab bekannt, dass er die zehnteilige dritte Staffel der Seriein Auftrag gegeben hat, die auf der Bestseller-Buchreihe der New York Times von Robyn Carr basiert und von der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Roma Roth für das Fernsehen adaptiert wurde. Die dritte Staffel des gefeierten Dramas mit Morgan Kohan («When Hope Calls»), Chad Michael Murray («One Tree Hill») und Scott Patterson («Gilmore Girls») ist derzeit in Produktion und soll 2025 auf The CW starten. In Kanada lief die Serie bereits am 9. Juni 2024.„Wir freuen uns sehr, nächstes Jahr für eine dritte Staffel zu «Sullivan’s Crossing» zurückzukehren“, sagte Brad Schwartz, Präsident von The CW Network. “Roma, diese talentierte Besetzung und das gesamte Kreativteam haben eine unglaubliche Welt voller emotional aufgeladener Geschichten geschaffen, die in den letzten zwei Jahren bei den Zuschauern Anklang gefunden hat. Und das heutige Staffelfinale enthält einen Cliffhanger, den man sich nicht entgehen lassen darf und der die Fans nach mehr verlangen lässt.“Die Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin Roma Roth sagte: „Ich bin überglücklich, dass wir diese wunderschöne Geschichte über Liebe und Familie mit dieser außergewöhnlichen Besetzung weitererzählen können. Die Liebe und Unterstützung sowohl der Fans als auch von The CW war überwältigend, und wir können es kaum erwarten, ihnen zu zeigen, was wir als Nächstes auf Lager haben.“Die dritte Staffel wird von den ausführenden Produzenten Roma Roth und Christopher E. Perry, dem Team hinter der Hit-Serie «Virgin River», produziert und von Reel World Management in Zusammenarbeit mit CTV, The CW und Fremantle produziert. Marc Tetreault, Mark Gingras und Jason Levangie fungieren als Produzenten. Für Fremantle sind Michela Di Mondo und Hilary Martin als ausführende Produzenten tätig. Die Serie wird international von Fremantle vertrieben.