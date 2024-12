Nexstar entlässt zwei Prozent der Belegschaft

Wirtschaft

Die Mutterfirma von The CW und News Nation trennt sich von weiteren Mitarbeitern.

Beim Multimedia-Konzern Nexstar Media wird es weitere Entlassungen geben. Das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren unter anderem The CW übernommen hat, drückt künftig auf die Kostenbremse. Derzeit sind 13.000 Mitarbeiter bei Nexstar beschäftigt, rund 260 müssen gehen.„Unsere Rundfunk- und Vertriebsabteilungen straffen ihre Organisation, um unsere Betriebskosten zu senken und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu beschleunigen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. “Obwohl es schwierig ist, solche Veränderungen vorzunehmen, werden sie weniger als 2% unserer Belegschaft betreffen und es uns ermöglichen, uns auf Wachstumsbereiche für unsere Zuschauer, Partner und Kunden zu konzentrieren. Wir sind entschlossen, diese Zeit des beispiellosen Wandels in der Medienbranche zu meistern, damit Nexstar auch in den kommenden Jahren erfolgreich sein kann.“„Wir ergreifen Maßnahmen, um die gesamte Organisation weiter zu straffen und zu vereinfachen, was die Innovation im gesamten Unternehmen beschleunigen und die Betriebskosten senken wird“, sagte Mike Biard, President und Chief Operating Officer des Unternehmens, im November vor Investoren. „Dies wird es Nexstar ermöglichen, sich auf Initiativen zu konzentrieren, die einen direkteren Einfluss auf unsere Zuschauer, Partner und Kunden haben, während wir die Prioritäten verfolgen, die unsere besten langfristigen Chancen darstellen.“