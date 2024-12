Zwei neue «Hot oder Schrott»-Folgen kommen

TV-News

Zunächst ist eine Promi-Spezial geplant, ehe am 7. Januar eine reguläre Folge auf dem Programm steht.

Zu Beginn des neuen Jahres bringt VOX nicht nur seine langjährige Auswanderer-Soap «Goodbye Deutschland!» ins Programm zurück , sondern plant auch mit neuen Folgen von. So zeigt man am Sonntag, 5. Januar 2025, um 20:15 Uhr eine neues Promi-Spezial, an dem zahlreiche Stars mitwirken. In der über drei Stunden testen sie Produkte wie die „Jawsaw WG329E.9 Kettensäge 20V“, den Geschenkpapier Schneider für Rollen, den Ballonkampfwettbewerb „Lembeauty Ballon Bamboo Man Battle“ oder die Skateboard-und-Slackline-Fusion „Giboard“.Mit dabei sind Anna Heesch, Mirja Du Mont, Detlef Soost, Kate Hall, Enie van de Meiklokjes, Bürger Lars Dietrich, Frank Buschmann, Lisa Buschmann, Janine Kunze, Lola Budach, Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Kai Ebel, Mila Wiegand, Niko Karasek, Laura Karasek, Lutz van der Horst, Thilo Gosejohann, Marijke Amado, Kay Amado, Pascal Hens, Olivia Jones, Veuve Noire, Angela Hens, Sarah Engels, Celine Engels, Thelma Buabeng, Mary Buabeng, Thomas Hayo, Tim Hayo, Wayne Carpendale und Florian Weiss.Zwei Tage später kommt es zu einer regulären-Ausgabe. In der neuen Folge kommen Cornelia und Heidrun mit einem neuartigen Elektroscooter ordentlich in Fahrt. Während Hubert und Matthias beim Test einer ungewöhnlichen Umkleidekabine an ihre körperlichen Grenzen geraten, kommen Kathrin und Andreas durch eine kuriose Klimaanlage in Wallung. An jenem Dienstagabend folgt um 22:15 Uhr noch eine alte «Hot oder Schrott»-Ausgabe, die aus dem Jahr 2017 stammt.