Sky zeigt «Lockerbie»-Serie ab 16. Januar

Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Jim Swire, der nach dem Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug 103 1988 um Wahrheit und Gerechtigkeit kämpft.

Sky Deutschland hat den deutschen Trailer zur neuen Serie «Lockerbie: A Search for Truth» veröffentlicht, die am 16. Januar 2025 auf Sky und WOW startet. Die fünfteilige Serie, die auf dem Buch „The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice“ basiert, erzählt die packende Geschichte von Jim Swire (gespielt von Oscarpreisträger Colin Firth), der nach dem Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug 103 1988 seine Tochter verlor. Getrieben von Liebe und Verlust begibt sich Swire auf eine jahrelange, gefährliche Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.Die Serie beleuchtet die erschütternden Folgen des Anschlags auf die Familien der Opfer und zeigt, wie Swire gegen internationale Verschwörungen und politische Hindernisse kämpft. Die Geschichte entfaltet sich über drei Jahrzehnte und führt Swire unter anderem in die Wüsten Libyens, wo er auf den damaligen Machthaber Muammar Gaddafi trifft. Neben Firth glänzt auch Catherine McCormack als seine Frau Jane.«Lockerbie: A Search for Truth» wird von Carnival Films und Sky Studios produziert, mit Regie von Otto Bathurst (u.a. «Peaky Blinders»). Die ersten beiden Episoden sind am 16. Januar 2025 um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen, gefolgt von der finalen Episode am 30. Januar.