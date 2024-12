«Harley Quinn» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max setzt auf die fünfte Runde.

Die fünfte Staffel vonvon Max startet mit der ersten Folge am Donnerstag, 16. Januar, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche bis zum 20. März auf Max. In der neuen Runde befinden sich Harley (Kaley Cuoco) und Ivy (Lake Bell) an einem neuen Ort: Metropolis! – die Heimat von Superman, Lois Lane und dem Daily Planet.Harley und Ivy entdecken, dass etwas Unheimliches im Spiel ist und nicht alles so ist, wie es scheint. Zu den drohenden Gefahren gehören Lex Luthor und seine Schwester Lena Luthor sowie der bei den Fans beliebte Brainiac. Aber natürlich wird Harleys Truppe aus Außenseitern und Verbündeten sie auf dieser respektlosen Reise begleiten, die keine Gefangenen macht, wenn es darum geht, Spaß im DC-Sandkasten zu haben.Die Animationsserie basiert auf Figuren von DC und wird von Delicious Non-Sequitur Productions, Lorey Stories und Yes, Norman Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produziert. Die Serie wurde von Justin Halpern, Patrick Schumacker und Dean Lorey entwickelt. Dean Lorey ist als ausführender Produzent und Showrunner tätig. Die ausführenden Produzenten sind Justin Halpern, Patrick Schumacker, Kaley Cuoco, Sam Register und Katie Rich. Co-ausführende Produzenten sind Chrissy Romero. Die überwachenden Produzenten sind Cecilia Aranovich Hamilton und Ian Hamilton. Die Produzentin ist Susan Ward. Beratende Produzenten sind Jamiesen Borak und Leslie Schapira. Co-Produzentin ist Vidhya Iyer.