Disney arbeitet an «Rapunzel»-Realverfilmung

Kino-News

Das Werk von Dan Fogelman wird von Michael Gracey neu interpretiert.

Vor fast 15 Jahren kam Dan Fogelmans Spielfilmbei Disney in die Kinos und brachte den Walt Disney Animation Studios fast 600 Millionen Dollar ein. Fogelman, der für das Drehbuch verantwortlich war, arbeitete später an der Serie «This Is Us» und ist Produzent von «Only Murders in the Building».Nun plant Walt Disney eine Realverfilmung, wie mehrere US-Quellen übereinstimmend berichten. Die Neuinterpretation soll von «The Greatest Showman»-Regisseur Michael Gracey stammen, der derzeit mit Disney verhandelt. Das Drehbuch soll von Jennifer Kaytin Robinson stammen, die zuletzt für Netflix die Komödie «Do Revenge» schrieb und an «I Know What You Did Last Summer» mitarbeitete.Die Neuverfilmung von «Rapunzel» reiht sich in eine Reihe von Adaptionen ein: Disney hat «Der König der Löwen», «Die Schöne und das Biest», «Aladdin», «Mulan», «Dumbo» und «Arielle» verfilmt. Projekte wie «Lilo & Stitch» und «Moana» stehen in den Startlöchern.