«Harry Hole» erscheint 2026

Netflix teilte mit, dass die abgedrehte Serie erst übernächsten Jahr erscheinen wird.

Netflix gab bekannt, dass Anders Danielsen Lie («Bergman Island»), Ane Dahl Torp («Home Ground», «Charter») und die Popsängerin Dagny sich der hochkarätigen Besetzung für die mit Spannung erwartete Serieangeschlossen haben, die von dem Bestsellerautor Jo Nesbø, einem der führenden Krimiautoren der Welt, geschaffen wurde.Die Dreharbeiten zu «Jo Nesbøs Harry Hole» (englischer Titel: «Jo Nesbo's Detective Hole») wurden heute in Oslo abgeschlossen. Die Dreharbeiten begannen am 23. Mai und wurden an mehr als 160 Orten in Oslo über einen Zeitraum von 113 Tagen gedreht, darunter an ikonischen Harry-Hole-Schauplätzen wie Harrys Lieblingslokal Restaurant Schrøder und Frognerbadet. «Jo Nesbøs Harry Hole» wird 2026 weltweit auf Netflix Premiere haben.Harry Hole von Jo Nesbø, der von einem der größten Erzähler der Kriminalliteratur erschaffen wurde, ist eine Krimiserie über einen Serienmörder, die von dem berühmten Antihelden Harry Hole geleitet wird. Unter der Oberfläche ist diese Serie ein nuanciertes Charakterdrama über zwei Polizisten – und vermeintliche Kollegen –, die auf entgegengesetzten Seiten des Gesetzes agieren. In der ersten Staffel tritt Harry seinem langjährigen Widersacher und korrupten Kommissar Tom Waaler gegenüber. Harry ist ein brillanter, aber gequälter Mordermittler, der mit seinen Dämonen kämpft. Während die beiden sich durch die verschwommenen ethischen Grenzen des Strafrechtssystems bewegen, muss Harry alles tun, um einen Serienmörder zu fangen und Waaler vor Gericht zu bringen, bevor es zu spät ist.