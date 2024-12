«Rebus»: MagentaTV zeigt Bestseller-Adaption ab Februar

TV-News

«Ian Rankin’s Rebus» ist eine Krimi-Serie über einen jungen Ermittler, der in Edinburgh in einen gefährlichen Konflikt zwischen Gangs und persönlichen Problemen verwickelt wird.

Die Bestseller-Reihe um John Rebus des britischen Autors Ian Rankin wurde in einer neuen TV-Adaption zum Leben erweckt: «Ian Rankin’s Rebus» erschien bereits im Frühjahr 2024 auf dem BBC iPlayer und kommt nun auch nach Deutschland. MagentaTV zeigt die sechsteilige Krimi-Reihe ab dem 6. Februar 2025.«Rebus» erzählt die Geschichte des gleichnamigen Ermittlers, der als junger Detective Sergeant in den schottischen Straßen von Edinburgh gegen das Verbrechen kämpft. Die erste Staffel beginnt mit einem dramatischen Vorfall, der Rebus (John Hannah) persönlich betrifft: Sein Bruder Michael (Brian Ferguson), ein ehemaliger Soldat, wird in einen blutigen Konflikt rivalisierender Gangs hineingezogen. Die Gewalt eskaliert, und bald wird Rebus (John Hannah) selbst Ziel gefährlicher Machenschaften.Der Erfolg der Serie verdichtet sich durch Rebus’ zunehmend problematische berufliche und private Situation: Eine schmerzhafte Begegnung mit dem skrupellosen Gangster Ger Cafferty (Stuart Bowman) bringt ihn an seine Grenzen, während eine gefährliche Affäre und der neue Ehemann seiner Ex-Frau weitere Spannungen verursachen – vor allem für seine Tochter. Michael, unter Druck, seine Familie zu schützen, kämpft gleichzeitig gegen die Unruhen einer politisch gespaltenen Gesellschaft.