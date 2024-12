«Aktenzeichen XY» verfehlt weiter die fünf Millionen

Quotennews

Am späteren Abend beschäftigte sich Collien Ulmen-Fernandes mit Deepfake-Erotikfilmen.

Seit Juli verpasstdie Fünf-Millionen-Marke. Vor knapp einem Monat musste die Sendung nach einer Stunde Laufzeit abgebrochen werden, weil die Bundesregierung in sich zusammenfiel. Rudi Cerne berichtete am gestrigen Abend über eine unbekannte Tote in einem Steinbruch, deren Fall auch nach 35 Jahren ungeklärt ist. 4,34 Millionen Menschen schalteten dieses Mal ein, das führte zu 17,8 Prozent Marktanteil. Unter den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung wie immer stark, die Produktion aus den Bavaria Studios brachte 0,89 Millionen und 18,4 Prozent.Dassahen 3,84 Millionen Menschen. «Die Spur»-Dokumentationerreichte 1,60 Millionen Meschen. Den Film von Marie Bröckling, Collien Ulmen-Fernandes und Birgit Tanner sahen nur 9,5 Prozent des Gesamtpublikums. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,34 Millionen ermittelt, dies führte zu 10,1 Prozent. Um 01.10 Uhr folgte, diesen Film sahen noch 0,36 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 9,2 Prozent bei allen sowie 3,0 Prozent bei den jungen Erwachsenen. 0,03 Millionen junge Menschen schalteten ein.sahen zwischen 23.00 Uhr 00.00 Uhr 1,58 Millionen Zuschauer,kam danach auf 1,09 Millionen Zuschauer. Das Best-of der Champions League sahen 13,6 Prozent der Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,3 Prozent erzielt. Mit Markus Lanz blickte Theo Waigel (CSU) auf das Jahr zurück, das sahen 0,16 Millionen junge Menschen. Der Marktanteil wurde auf 11,2 Prozent beziffert.