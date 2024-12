«Erkennst DU Den Song? LIVE» holt maue Quoten

Quotennews

ProSieben war mit einem 15-minütigen «Joko & Klaas LIVE» erfolgreich in den Abend gestartet – mit großem Erfolg.

Am Dienstagabend bezwangen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer Sendung «Joko & Klaas gegen ProSieben» ihren Arbeitgeber, weshalb sie am Mittwoch weitere 15 Minuten Sendezeit gestalten durften. Die Show, die zwischen 20.15 und 20.30 Uhr gesendet wurde, erzielte 1,14 Millionen Zuschauer und fuhr 4,7 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,69 Millionen erzielt, dies führte zu starken 14,8 Prozent Marktanteil.Ab 20.30 Uhr übernahm Sebastian Pufpaff mit. Ohne Abnutzungserscheinungen durch die Doppelbelastungen ging es mit 1,03 Millionen Zusehern weiter, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 4,2 Prozent beziffert. Bei den jungen Leuten wurden dieses Mal 0,61 Millionen erreicht, der Marktanteil wurde mit 12,5 Prozent versehen. Die zweite Ausgabe vonwar auch erstmals im linearen Fernsehen, vor knapp einem Jahr lief die Sendung bei Twitch. Damals war noch der Hessische Rundfunk der Auftraggeber.Die Fernsehpremiere mit Nina Chuba, Nico Santos, Felix Lobrecht, Cheyenne Ochsenknecht und Filow, moderiert von Benni und Dennis Wolter, erreichte 0,36 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil der Show, die bis 23.45 Uhr andauerte, lag bei 2,1 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,26 Millionen dabei, sodass die Show auf mittelmäßige 7,4 Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss servierte der Sender die Wiederholung von, die noch 0,18 Millionen Menschen ansahen. Bei den Umworbenen wurden 5,4 Prozent Marktanteil erzielt.