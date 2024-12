Kabel Eins versucht es mit «Three Pines»

TV-News

Die kanadische Krimi-Serie lief Anfang 2024 in Sat.1, konnte aber nicht überzeugen. Im neuen Jahr zeigt Kabel Eins die Reihe am Freitag.

Mit den True-Crime-Formaten «Das letzte Lebenszeichen» und «Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle» veränderte Kabel Eins in den vergangenen Wochen seine Strategie am Freitagabend, wo sonst Krimi-Serien beheimatet sind. Nach den letzten Folgen der beiden genannten Formate sowie einem Filmprogramm über die Feiertage kehren im neuen Jahr die Serien wieder ins Programm. Am Freitag, 3. Januar, strahlt Kabel Einszwischen 20:15 und 0:20 Uhr aus.Die achtteilige kanadische Serie feierte im Februar 2024 ihre Free-TV-Premiere bei Sat.1 , kam dabei aber nur auf maue Reichweiten und Einschaltquoten. «Three Pines» unterhielt im Durchschnitt 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und verzeichnete 3,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe tat man sich ebenfalls schwer und musste sich mit schwachen 3,8 Prozent Marktanteil begnügen. Im Mittel sahen 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige zu.Im Mittelpunkt der Serie steht Inspector Gamache, der von Alfred Molina verkörpert wird. Nach einer Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten wird er in den beschaulichen Ort Three Pines zwangsversetzt, um dort eine Reihe von Morden aufzuklären. Dank seiner Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und Dinge wahrzunehmen, die andere schnell übersehen, stößt er schon bald auf tief verborgene Geheimnisse in der scheinbar harmonischen Gemeinde und muss sich obendrein mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen.