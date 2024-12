Rosin, Kumptner & Güngörmüs erneut mit Roadtrip

TV-News

Kabel Eins hat eine dritte Staffel von «Roadtrip Amerika» angekündigt, die Mitte Januar zu sehen ist.

Für Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs geht es im Januar wieder in die USA. Kabel Eins hat eine neue Staffel vonangekündigt, es ist die inzwischen dritte Ausgabe. Los geht es am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 20:15 Uhr. Die Reise der drei Spitzenköche beschränkt sich diesmal nicht nur auf die USA, denn von der Nordostküste geht es bis über die Grenze nach Kanada. In der zweiten Staffel war das Trio vor allem im Süden und Osten unterwegs.Die Reise beginnt diesmal am Michigansee, führt durch die Metropolen Chicago und Detroit, vorbei an den Niagara-Fällen und endet in der Wildnis Kanadas. In Nordamerika warten auf die Köche ungewöhnliche kulinarische Herausforderungen, wie TikTok-Trend-Foods, Marihuana-Menüs und sogar Elch-Herz. Frank Rosin soll zudem einen Donut mit Marmelade, Käse und Schinken kosten, während Kumptner gegrillte Alligator-Füße serviert bekommt. Auf die Drei von der Kochstelle warten zudem actionreiche Herausforderungen: Wer überzeugt beim Motorsägen-Schnitzen? Wer meistert das Überleben in der Wildnis? Und wie verändert das Abenteuer die Köche - kulinarisch, menschlich und als Freunde?Die zweite Staffel, die zu Beginn dieses Jahres gesendet wurde, verfolgten im Schnitt 0,79 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem Rückgang von 90.000 Sehern im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Marktanteil sank von 3,2 auf 3,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden im Schnitt 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen (Vorjahr: 0,41 Mio.), sodass die Einschaltquote von 6,6 auf 5,9 Prozent sank. Das lag aber auch an einer recht quotenschwachen Wiedersehens-Folge, die das Gesamtergebnis nach unten zog. «Roadtrip Amerika 3» ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals «Gordon, Gino and Fred: Road Trip» und wird produziert von Tower Productions.