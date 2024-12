Rebecca Hall geht zu «The Beauty»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird neben Ashton Kutcher in der neuen FX-Serie auftreten.

Die Schauspielerin Rebecca Hall hat sich nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ der FX-Serievon Ryan Murphy angeschlossen. Eine Staffel mit elf Episoden wurde bestellt, in der derzeit auch Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos und Jeremy Pope mitspielen. Die Serie basiert auf einem Comic von Jeremy Haun und Jason A. Hurley.„Die moderne Gesellschaft ist besessen von äußerer Schönheit. Was wäre, wenn es ein Mittel gäbe, das garantiert, dass man jeden Tag schöner wird? Was, wenn das eine sexuell übertragbare Krankheit wäre? In der Welt von «The Beauty» ist körperliche Perfektion erreichbar. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat davon profitiert, doch die Detectives Foster und Vaughn müssen bald feststellen, dass dies einen schrecklichen Preis hat“.Zusammen mit Matthew Hodgson ist Ryan Murphy der Co-Schöpfer von «The Beauty». Peters, Murphy, Hodgson, Kutcher, Ramos und Pope sind alle ausführende Produzenten, zusammen mit Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich und Eric Gitter. Produziert wird die Serie von 20th Television in Zusammenarbeit mit Ryan Murphy Television. Murphy hat einen Rahmenvertrag mit Disney, der auch 20th Television einschließt.