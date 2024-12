Brad Ingelsby verlängert HBO-Kontrakt

US-Fernsehen

Der Macher von «Mare of Easttown» wird seinen Rahmenvertrag fortsetzen.

Autor und Produzent Brad Ingelsby hat seinen Exklusivvertrag mit dem Pay-TV-Sender HBO verlängert. Wie „Variety“ exklusiv berichtet, wurde der Vertrag um drei Jahre verlängert. Derzeit arbeitet der Regisseur an der Miniserie «Task», die im kommenden Jahr starten soll. Bereits seit 2021 arbeiten Ingelsby und HBO zusammen.«Task» spielt in einem Vorort von Philadelphia. Laut offizieller Beschreibung folgt die Serie “Tom (Mark Ruffalo), einem FBI-Agenten, der eine Task Force leitet, die sich mit einer Reihe von Raubüberfällen auf Drogenhäuser beschäftigt, die von einem ahnungslosen Familienvater (Tom Pelphrey) angeführt werden“.Die Serie «Mare of Easttown» war ein großer Erfolg für HBO und brachte Kate Winslet, Julianne Nicholson und Evan Peters jeweils einen Emmy ein. In der fiktiven Vorstadt Easttown in Philadelphia untersucht die Polizistin Marianne „Mare“ Sheehan den Mord an einer minderjährigen Mutter und versucht gleichzeitig, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Mare ist eine lokale Heldin, weil sie vor 25 Jahren den entscheidenden Korb in einem High-School-Basketballspiel geworfen hat, das Easttown den ersten Staatsmeistertitel einbrachte.