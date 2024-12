First We Feast wurde verkauft

Wirtschaft

BuzzFeed hat das Unternehmen an mehrere Investoren veräußert.

BuzzFeed teilte den Abschluss des Verkaufs von First We Feast an ein Konsortium unter der Leitung einer Tochtergesellschaft von Soros Fund Management LLC in einem 82,5-Millionen-Dollar-Bargeschäft bekannt. Der Erlös aus der Transaktion in Kombination mit einer teilweisen Vorauszahlung der ausstehenden Wandelanleihen des Unternehmens hat dazu geführt, dass das Unternehmen mit einem Barguthaben operiert, das seine verbleibenden Schulden übersteigt. Die Veräußerung von First We Feast vollendet die strategische Neuausrichtung des Unternehmens weg von margenschwachen Content-Produkten und ermöglicht eine stärkere Konzentration auf margenstarke, technologiegestützte Umsatzlinien: programmatische Werbung und Affiliate-Handel.„Der Verkauf von First We Feast und die fortgesetzte Reduzierung unserer Wandelanleihen sind ein wichtiger Schritt in der strategischen Umwandlung von BuzzFeed, Inc. in ein Medienunternehmen, das in der Lage ist, von der anhaltenden KI-Revolution voll zu profitieren“, sagte BuzzFeed-Gründer und CEO Jonah Peretti. “In den kommenden Jahren werden wir weiterhin in unsere skalierbarsten und technologiegestützten Dienstleistungen investieren, neue KI-gestützte interaktive Erfahrungen einführen und für unser treues Publikum und unsere Geschäftspartner Leistungen erbringen.“Der Umsatz im vierten Quartal wird auf der Grundlage der fortgeführten Geschäftstätigkeit voraussichtlich zwischen 54 und 58 Millionen US-Dollar liegen. Das bereinigte EBITDA1 für das vierte Quartal auf Basis der fortgeführten Geschäftsbereiche wird nun voraussichtlich zwischen 4 und 9 Millionen US-Dollar liegen.Das Unternehmen erwarb „First We Feast“ im Dezember 2021 als Teil von „Complex Networks“ für etwa 198 Millionen US-Dollar in bar und 2,5 Millionen gesplittete Aktien. „Complex“ wurde Anfang dieses Jahres für 108,6 Millionen US-Dollar zuzüglich 5,7 Millionen US-Dollar an damit verbundenen Gebühren von NTWRK verkauft.