Neue «Bauer sucht Frau»-Staffel bei FOX

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird die dritte Staffel ab 20. März ausstrahlen.

FOX Entertainment hat die Dating-Wettbewerbsseriefür eine dritte Staffel verlängert, wie Michael Thorn, Präsident von FOX Television Network, heute bekannt gab. Die brandneue Staffel der Liebe startet am Donnerstag, den 20. März, auf FOX. Das Format erreicht bei FOX um die zwei Millionen Fernsehzuschauer.Die Schauspielerin und Autorin Kimberly Williams-Paisley wird als Moderatorin in die Show einsteigen und als neuer Amor in die Rolle schlüpfen, um diese vier jungen Farmer und ihre Dates auf der Suche nach echten Verbindungen und wahrer Liebe zu begleiten.„Ich habe es genossen, in dieser Show ganz ich selbst zu sein, was für mich eine neue Erfahrung war, da es meine erste Serie ohne Drehbuch war. Da ich ein Stadtmädchen bin, das sich vor 21 Jahren mit der Heirat meines Mannes für das Landleben entschieden hat, konnte ich mich in die Anziehungskraft eines Farmers für diese Damen hineinversetzen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, wie engagiert diese Show und ihre Produzenten sind, um diesen hoffnungsvollen Farmern und Frauen bei der Suche nach der Liebe zu helfen“, sagte Williams-Paisley.„Wir freuen uns sehr, dass Kimberly Williams-Paisley die Zügel als unsere neue Moderatorin in die Hand nimmt“, sagte Thorn. “Angesichts ihrer wunderbaren Präsenz als Talent und Person, ganz zu schweigen von ihrer einzigartigen Liebesgeschichte, ist Kimberly die perfekte Besetzung für diese Rolle und unser Netzwerk.“