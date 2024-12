Tom Gaebel: Weihnachtskonzerte sind immer was Besonderes

Interview

Der Sänger und Buchautor Gaebel spricht mit Quotenmeter über seine Weihnachtstraditionen. Außerdem stehen seine Konzerte zum Fest im Mittelpunkt, bei denen sich seine Fans Lieder wünschen dürfen.

An Weihnachten kocht immer einer meiner Brüder: Am 24. gibt es traditionell westfälisch Kartoffelsalat, am nächsten Tag Rouladen und danach Braten. Das ist schon ewig so und kann auch meinetwegen so weitergehen - an Weihnachten feiert man ja auch die Traditionen.Seit vielen Jahren schon ist die Weihnachtstour fester Bestandteil des Jahres und es machte immer wieder einen Riesenspaß! Dieses Jahr wird es die größte Tour, die ich bisher überhaupt gemacht habe. Die Weihnachtskonzerte sind immer was Besonderes, weil das Publikum Wunschzettel bekommt und somit den Abend mitgehalten kann- immer sehr witzig! Dazu war ich dieses Jahr im Sommer auch wieder im Studio und hab neue Weihnachtsmusik aufgenommen - Weihnachten spielt also auch musikalisch eine große Rolle für mich!Ich habe versucht, zu jedem Gericht die richtige Weihnachtsstimmung herauszusuchen und über QR-Codes kann man dann beim Kochen immer die passende Musik hören. Das finde ich eine witzige und passende Idee - so kommen Musik und Essen ganz nah zusammen!Ich liebe es, wenn es zu unerwarteten Wünschen und Aktionen kommt, die manchmal auch das ganze Programm ein wenig umwerfen können. Dann spüren alle im Publikum und auch wir, dass der Abend ein ganz spezieller ist, das entfaltet dann einen besonderen Zauber…Ein besonders witziges Rezept ist für mich der Cocktail „Honolulu Breakdown“. Vor Jahren haben wir mit der Band mal auf Hawaii ein Konzert gegeben und ich habe daraufhin ein Lied mit dem Titel „Honolulu Breakdown“ geschrieben und immer gedacht, das wäre doch auch ein guter Name für einen Cocktail! Für „Christmas Cooking“ haben wir den dann jetzt endlich erdacht! Den trinken wir natürlich auch an unserer Bar auf der Bühne!Swingmusik und Weihnachten gehen perfekt zusammen - Wir feiern ja nun ein eher leichtes Weihnachtsfest und nicht im «Dornbusch»-Stil. Bei uns steht das festlich-fröhliche im Vordergrund und genauso klingt auch unsere Musik. Nicht ohne Grund gibt es so viele amerikanische Weihnachtsklassiker aus der Swingära!Ich muss leider immer eine Menge Produktionen absagen, da wir ja nun Mal jeden Tag im Dezember konzertieren. Wenn ich es aber mal in eine schaffe, dann genieße ich das immer: Man trifft viele andere Künstler und ich bin dann einer von vielen und n nicht der alleinige Act auf der Bühne, das ist dann eine angenehme Abwechslung!Uns kommen jetzt während der Tournee sicherlich ganz viele Ideen schon fürs nächste Jahr, aber die sammeln wir erstmal und behalten sie schön für uns! Und im Frühjahr steht ja erstmal die große Jubiläumstour an - Weihnachten 2025 ist da für mich noch weit weg!