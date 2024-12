Das Erste überträgt Vertrauensfrage im Bundestag

TV-News

Am Montag kommt der Deutsche Bundestag zusammen, um über den Antrag von Bundeskanzler Olaf Scholz abzustimmen. Die Sender bringen sich in Stellung.

Am Mittwoch, 11. Dezember, hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen Antrag zur Stellung der Vertrauensfrage eingereicht. Die Vertrauensfrage wird demnach am Montag, 16. Dezember, im Deutschen Bundestag gestellt. Die Sitzung wird auch im deutschen Fernsehen übertragen. So beendet Das Erste bereits um 12:55 Uhr die Ausstrahlung des «ZDF-Mittagsmagazin», um die Sitzung zu übertragen.Markus Preiß, Studioleiter des ARD-Hauptstadtstudios, moderiert die Sondersendung und ordnet gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele das Geschehen ein, verbunden mit aktuellen politischen Interviews direkt aus der Westlobby des Deutschen Bundestages. Angesetzt ist die Sendung bis 16:00 Uhr, die angedachten Episoden von «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» verschieben sich auf den Dienstag, 17. Dezember.Ob Das Erste am Montagabend auch einen «Brennpunkt» oder «ARD extra» sendet, steht zur Stunde nicht fest. Bereits angekündigt hat das ZDF hingegen einum 19:20 Uhr. Shakuntala Banerjee führt durch die 20-minütige Sendung mit dem Titel „Nach der Vertrauensfrage – Deutschland vor der Wahl“. Die Moderatorin befasst sich mit den Fragen, ob die Bundestagswahl aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit reibungslos ablaufen sowie was das für Deutschland in Bezug auf Wirtschaft, Migration und den Kriegen in Nahost und der Ukraine bedeuten werde.