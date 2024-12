Neues Studio von Hollywood-Veteranen

Wirtschaft

Lloyd Braun, Sarah Bremner, Noah Oppenheim gründen Prologue Entertainment.

Mit Hilfe des ehemaligen NBC-Chefs Jeff Zucker und der Investmentfirma RedBird Capital Partners gründen Lloyd Braun (ehemaliger WME-Chef), Sarah Bremner (ehemalige Netflix-Filmchefin) und Noah Oppenheim (ehemaliger Präsident von NBC News) die Produktionsfirma Prologue Entertainment. Das Unternehmen startet mit Büros in New York City und Los Angeles und spezialisiert sich auf die Entwicklung von Premium-Serien. Aktuell arbeiten sie an «Zero Day» mit Robert de Niro für Netflix , einem Film von Kathryn Bigelow für Netflix und «The Root of All Evil». Außerdem steht der Survival-Thriller von Jill Blankenship auf dem Programm.„Wir freuen uns sehr, mit Jeff Zucker und RedBird zusammenzuarbeiten, um Prologue Entertainment zu gründen“, sagten Braun, Bremner und Oppenheim in einer gemeinsamen Erklärung. "Gemeinsam wollen wir fesselnde Spielfilme und Serien produzieren, die oft von realen Personen und Ereignissen inspiriert sind und zu Projekten führen, die sowohl unterhalten als auch fesseln.Zucker sagte in einer Erklärung: „Meine Investitionsphilosophie war schon immer darauf ausgerichtet, mit den Besten der Branche zusammenzuarbeiten. Lloyd, Sarah und Noah sind Paradebeispiele dafür und passen gut in unser wachsendes Portfolio. Wir wissen, dass es auf erstklassige, hochwertige Geschichten und Inhalte ankommt, und darauf konzentrieren wir uns bei Prologue Entertainment von der Produktion an“.