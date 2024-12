«Love Island VIP» funktioniert nicht, nackte Tatsachen schon

Quotennews

Im Anschluss an die Reality-Show kramte RTLZWEI zahlreiche Formate aus der Mottenkiste.

ITV Studios Germany hatim Sommer gedreht, nun lief die achte Folge beim Fernsehsender RTLZWEI am Donnerstag um 20.15 Uhr. 0,29 Millionen Menschen sahen eine Romanze zwischen Chiara und Patrick, sie durften aber auch Yasin, Gigi und Yeliz auf der Suche nach der Liebe sehen. Der Marktanteil der Reality-Show betrug schlechte 1,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr RTLZWEI 0,13 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf schwache 2,9 Prozent.Ab 22.40 Uhr kramte die in Grünwald ansässige Fernsehstation drei alteheraus, die damals mit Milka Loff Fernandes aufgezeichnet wurde. In der ersten Folge war Sarai dabei, dies sahen 0,31 Millionen Zuschauer und brachte dem Sender 3,6 Prozent bei den Werberelevanten. Die zwei weiteren Geschichten, die bis 01.40 Uhr andauerten, bekamen 0,27 und 0,21 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 4,1 und 5,1 Prozent Marktanteil gemessen.Inwurden Nudisten bei der Arbeit dokumentiert. Das ließen sich 0,11 Millionen Menschen nicht entgehen, die Sendung fuhr einen Marktanteil von 4,9 Prozent ein. Schließlich kam um 02.20 Uhr noch eine Reportage über verschiedene Fetischtrends wie Lebensmöbel-Erotik. Die Produktion aus dem Jahr 2013 ließ 0,08 Millionen Menschen nicht schlafen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen sicherte man sich 5,5 Prozent.