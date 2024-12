Eintracht Frankfurt macht RTL glücklich

Quotennews

Die Fernsehstation aus Köln übertrug das Spiel aus Lyon, doch vor der Partie funktionierten die Vorberichte überhaupt nicht.

In den vergangenen Wochen machte Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League eine gute Figur und stand sogar auf dem dritten Platz der 36-teiligen Liga-Tabelle. RTL setzte auf die Partie zwischen Frankfurt und Olympique Lyon, die im Parc Olympique Lyonnais gespielt wurde und mit 3:2 verloren ging. Die Frankfurter rutschten auf den fünften Platz der Tabelle. Hoffenheim spielte bereits ab 18.45 Uhr und kickte gegen den rumänischen FCSB nur 0:0.Die Vorberichte liefen bei RTL wieder schleppend: Nur 1,15 Millionen Zuschauer sahen zu, kurz vor dem Anpfiff erhöhte sich die Reichweite auf 1,41 Millionen. Schließlich kamen die ersten 45 Minuten auf 2,45 Millionen Fernsehzuschauer und 13,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen sahen 0,73 Millionen die Partie. Bei den Umworbenen fuhr RTL starke 14,9 Prozent ein. Die zweite Halbzeit sicherte sich 2,45 Millionen Zuschauer und führte zu 13,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,66 Millionen möglich, was zu 16,9 Prozent Marktanteil führte.Bereits kurz nach dem Spiel sahen nur noch 1,95 Millionen Menschen zu. Die einstündigen Highlights ab 23.10 Uhr verfolgten 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren, die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 0,31 Millionen. Beim Gesamtpublikum wurden 8,0 Prozent Marktanteil generiert, bei den jungen Menschen standen 12,4 Prozent auf der Uhr. Dassicherte sich um Mitternacht noch 0,46 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent. Mit 0,17 Millionen jungen Zusehern fuhr man 9,1 Prozent Marktanteil ein.