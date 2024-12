Geo setzt auf Serena Williams

TV-News

Der Fernsehsender hat sich die achtteilige ESPN-Sportdokumentation gesichert.

hat eine Heimat im deutschen Fernsehen gefunden. Die achtteilige Dokumentationsreihe von ESPN ist ab Sonntag, den 5. Januar 2025, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei Geo Television zu sehen. Im Original heißt die US-Produktion «In the Arena: Serena Williams». Los geht es mit der Geschichte „Raus aus dem Schatten“.Serena Williams wächst zusammen mit ihrer Schwester im kalifornischen Compton in der Nähe von Los Angeles auf. Schon während ihrer Schulzeit spielt sie erfolgreich Tennis, doch steht sie zunächst im Schatten ihrer Schwester Venus. Mit 17 Jahren startet Serena ihre professionelle Tenniskarriere. 1998 nimmt sie an allen vier Grand-Slam-Turnieren teil. 1999 gewinnt sie dann bei den US Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier.Im Rampenlicht heißt die zweite Folge und das ist der Inhalt der Ausgabe: Zunächst hat Serena Schwierigkeiten, sich bei den Grand-Slam-Turnieren durchzusetzen. Unterdessen gewinnt ihre Schwester Venus vier große Titel innerhalb von zwei Jahren. Allmählich findet Serena jedoch ihren Rhythmus. Bei einem Turnier in Indian Wells besiegt sie Steffi Graf in drei Sätzen. Bei den US Open kann sie sich gegen Lindsay Davenport und Monica Seles durchsetzen. Dann trifft sie im Grand-Slam-Cup in München auf ihre Schwester Venus.