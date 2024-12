Kabel Eins setzt auf «Miss Marple»

TV-News

Kurz vor Mitternacht ist allerdings Schluss, denn dann übernimmt Bud Spencer mit einem Spielfilm aus dem Jahr 1981.

An Silvester setzt Kabel Eins ab 20.15 Uhr auf einen echten Klassiker. Am Dienstagabend wirdausgestrahlt. Das Drehbuch schrieben David Pursall und Jack Seddon, George Pollock führte Regie. Der britische Film stammt aus dem Jahr 1961. Auch im Nachtzug lässt Miss Marple das Verbrechen nicht los: Durchs Fenster beobachtet sie einen vorbeifahrenden Zug einen brutalen Mord. Doch die Polizei findet keine Leiche - und stempelt den Vorfall als Spinnerei der alten Dame ab. Das kann die Detektivin aus Leidenschaft natürlich nicht auf sich sitzen lassen! Mit Feuereifer macht sie sich daran, den geheimnisvollen Mord aufzuklären. Die Zeit drängt: Schon bald gibt es weitere Opfer.Um 22.00 Uhr geht es mitweiter. Das Team hinter den Kulissen blieb gleich, auch Margareth Rutherford spielt wieder Miss Jane Marple. Miss Marple wird Zeugin, wie bei der Verwaltungsratssitzung einer Stiftung für schwer erziehbare Jugendliche einer der Teilnehmer nach einem fürchterlichen Niesanfall tot zusammenbricht. Ein tragisches Unglück? Nein, Mord - davon ist Miss Marple überzeugt. Des Rätsels Lösung vermutet sie auf dem stiftungseigenen Segelschulschiff. Als die "H.M.S. Battledore" wieder in See sticht, ist die Hobby-Detektivin mit an Bord.Ab 23.50 Uhr können die Fernsehzuschauer an die frische Luft gehen und das Silvester-Feuerwerk schauen, denn es stehtauf dem Programm. Der Bud-Spencer-Spielfilm von Steno stammt aus dem Jahr 1981. Der bullige Bananenbauer Joe besitzt weder Ausweispapiere noch eine gültige Handelslizenz. Trotzdem lebt er von seinem Handel - einfach, aber nicht schlecht. Eines Tages beschließt eine Mafia-Organisation, das Bananengeschäft unter ihre Kontrolle zu bringen. Joe will sich auf Biegen und Brechen die notwendigen Papiere besorgen. Der Kampf gegen die Bürokratie ist mindestens so aufreibend wie der gegen die Mafia.