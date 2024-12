sixx wird zu YouTube

TV-News

An Neujahr sendet die Fernsehstation für junge Frauen «Crazy Clips – Greatest @ Home Videos».

Zu viel getrunken an Silvester? Wer kein anstrengendes Fernsehen schauen möchte und für YouTube und TikTok an Neujahr nicht in der Lage ist, der kann die US-Showbeim Fernsehsender sixx anschauen. Die Sendung beginnt um 06.10 Uhr, bis 15.40 Uhr werden zahlreiche Clips ausgestrahlt.«The Greatest @Home Videos» ist eine amerikanische Videoclip-Fernsehserie für CBS. Die Serie wurde von Cedric the Entertainer als ausführender Produzent und Moderator produziert, um die Sendezeiten zur Hauptsendezeit aufgrund von Produktionsstillständen während der COVID-19-Pandemie zu füllen.Die Serie wurde am 15. Mai 2020 erstmals auf CBS als einmaliges Special «The Greatest #StayAtHome Videos» ausgestrahlt. Am 2. Juli 2020 wurde die Serie um vier Episoden nachbestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der Episoden in der ersten Hälfte auf fünf erhöhte. Am 26. August 2020 kündigte CBS an, dass die zweite Hälfte der ersten Staffel am 25. September 2020 als Ersatzprogramm für den Herbst 2020 Premiere haben würde.