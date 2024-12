Podstars

Ein humorvoller Blick auf den Osten – mit Paula Drope und Matthias Lück.

Mitstartet die ARD Audiothek einen neuen Podcast, der sich mit einem charmanten Mix aus Reisereportage und Comedy an ein breites Publikum richtet. Die beiden Hosts, Journalistin Paula Drope und Entertainer Matthias Lück, nehmen die Hörer mit auf eine unterhaltsame Reise durch Osteuropa und zeigen, dass Reisen mehr sein kann als nur Urlaub.Die Grundidee des Podcasts ist so simpel wie genial: Paula und Matthias reisen in unterschiedliche osteuropäische Länder und teilen ihre Erfahrungen – ungeschönt, ehrlich und immer mit einem Augenzwinkern. Dabei stehen kulturelle Missverständnisse, ungewöhnliche Begegnungen und skurrile Situationen genauso im Mittelpunkt wie das Erleben von Landschaften, Traditionen und kulinarischen Genüssen.Die Macher beschreiben den Podcast als eine Art „akustisches Reisetagebuch“, das die Schönheit und Vielfalt Osteuropas feiert, dabei aber nicht davor zurückschreckt, eigene Fettnäpfchen zu thematisieren. Vom Umgang mit Sprachbarrieren bis hin zu überraschenden kulturellen Gepflogenheiten bieten die Episoden einen authentischen und humorvollen Einblick in den Alltag vor Ort.Paula Drope bringt als Journalistin fundiertes Wissen über Osteuropa mit und ergänzt dies mit ihrem neugierigen und empathischen Blick auf die Menschen, denen sie begegnet. Matthias Lück hingegen ist Entertainer und sorgt für den humoristischen Part. Mit seiner Schlagfertigkeit und seinem Talent, auch in schwierigen Situationen das Positive zu sehen, schafft er es, die Geschichten lebendig und zugänglich zu machen. Die Chemie zwischen den beiden ist ein zentrales Element des Podcasts. Ihre authentischen Gespräche und gegenseitigen Frotzeleien machen «Ostwärts» nicht nur informativ, sondern auch äußerst unterhaltsam.Jede Folge widmet sich einem anderen Land oder einer spezifischen Thematik, sodass die Hörer stets auf neue Abenteuer mitgenommen werden. Themen wie Nachhaltigkeit beim Reisen, kulturelle Eigenheiten oder historische Hintergründe werden in den Kontext der Reiseerfahrungen eingebettet. Dabei gelingt es den Hosts, sowohl informative als auch emotionale Momente zu schaffen.«Ostwärts» ist ein erfrischender Podcast, der Lust macht, die osteuropäischen Nachbarn besser kennenzulernen – mit all ihren Eigenheiten und Besonderheiten. Für Fans von Reisegeschichten mit einem Schuss Humor ist diese Serie ein echtes Highlight. Ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar.