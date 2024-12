Quotengeheimnisse: Lauter «KEKs» bei roten Linien

3 Quotengeheimnisse

Doch dann wieder zurück nach Hogwarts, da wissen «Harry Potter»-Fans, was sie erwartet.

Die neue Fernsehserie der kleinen Brüder war auch mit den Folgen fünf und sechs kein wirklicher Erfolg im linearen ProSieben-Programm. Anfangs waren noch 0,17 Millionen Menschen dabei, inzwischen sind die ohnehin mauen Reichweiten noch einmal massiv zurückgegangen. Nur 0,05 und 0,03 Millionen Menschen sahen die Serie, die mittwochs ab 23.30 Uhr läuft. Unter den Werberelevanten waren 0,03 Millionen, in der Zielgruppe wurden 1,7 und 1,6 Prozent gemessen.Das HBO-Max-Special für die «Harry Potter»-Spielfilme wurde bereits zum dritten Mal innerhalb der ProSiebenSat.1-Gruppe ausgestrahlt. Diesmal sahen 0,19 Millionen Menschen ab drei Jahren bei ProSieben Maxx zu, der Marktanteil lag bei 0,8 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,08 Millionen. Mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent lag der Spartenkanal am Donnerstag zur Primetime auf Senderschnitt.Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlte am Freitagabend das erste Mal den Spielfilm von Takeshi Koike aus, der von Katsuhito Ishii, Yōji Enokido und Yoshiki Sakurai geschrieben wurde. Der 2009 in Locarno erstmals aufgeführte Film kam knapp ein Jahr später in die japanischen Kinos. In Deutschland sahen nur 0,05 Millionen Menschen die Premiere, der Marktanteil lag bei 0,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,03 Millionen entdeckt, das führte zu 0,7 Prozent Marktanteil.