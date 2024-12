Quotencheck

Mit einer intelligenten Ausstrahlungsvariante verzeichnete Kabel Eins nicht nur am Donnerstag hohe Einschaltquoten.

Der Fernsehsender Kabel Eins hat Michael Manousakis von «Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte» abgeworben. Erst im September 2024 lief die letzte Staffel beim Warner-Bros.-Discovery-Fernsehsender DMAX an, deren letzte Ausgabe im Dezember dieses Jahres zu sehen ist. Doch Kabel Eins hat bereits die ersten Folgen der neuen Show «Morlock Motors – Big Deals im Westerwald» ausgestrahlt.Die Premiere bei Kabel Eins erfolgte am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, um 20.15 Uhr mit der Folge „Von Hawaii in den Westerwald: Michael Manousakis und die Humvee-Operation“, die sich 1,07 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. Der Fernsehsender schnappte sich viereinhalb Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,49 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 10,1 Prozent.Eine Woche später erzielte „Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die Zeit“ 1,00 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den Werberelevanten ging die Serie nach unten, aber mit 0,43 Millionen Fernsehzusehern und 8,8 Prozent Marktanteil wurde ein starker Wert ermittelt. Am Reformationstag und einen Tag vor Allerheiligen schickte Kabel Eins die dritte Folge auf Sendung. „Rettungsaktion für den Foodtruck: Zwischen Zeitdruck und Ersatzteilsuche“ erreichte mit 0,81 Millionen Zusehenden das schlechteste Ergebnis der Staffel, der Marktanteil fiel auf 3,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden nur noch 0,26 Millionen ermittelt, der Marktanteil stand bei sechseinhalb Prozent.Am Donnerstag, den 7. November 2024, stand um 20.15 Uhr die vierte Folge auf dem Programm. Mit 0,90 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ging es wieder aufwärts, wenngleich der Marktanteil nur um 0,2 Prozentpunkte wuchs. „Von Oldtimern und Adrenalinkicks: Michaels Tag zwischen Cabrio und Zentrifuge“ schnappte sich 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige und sicherte sich einen Marktanteil von 6,1 Prozent.Das Staffelfinale „Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in Indonesien“ sicherte Kabel Eins 1,04 Millionen Fernsehzuschauer und 4,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden dieses Mal 0,39 Millionen ermittelt, sodass ein Marktanteil von 8,0 Prozent zustande kam. Im Durchschnitt erreichte die fünfteilige Staffel 0,96 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,38 Millionen registriert, die für 7,9 Prozent Marktanteil standen.«Morlock Motors – Big Deals im Westerwald» wurde zudem am Sonntagvorabend zwischen 18.10 und 20.15 Uhr wiederholt. Diese Abenteuer sahen weitere 0,47 Millionen Menschen, allerdings lag der Marktanteil nur bei 2,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,15 Millionen gezählt, hier belief sich der Marktanteil auf 3,6 Prozent. In der Nacht zum Montag kam um 00.20 Uhr eine weitere Wiederholung, die 0,17 Millionen Zuschauer und 0,07 Millionen junge Menschen zählte. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,6 sowie 5,8 Prozent Marktanteil. Die fünfteilige Reihe «Morlock Motors - Big Deals im Westerwald» holte 1,59 Millionen Zuschauer und 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige.