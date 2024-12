Peacock plant neues «Love Island»-Spin-off

US-Fernsehen

ITV America und Peacock denken derzeit über eine neue Show nach.

Währendin Deutschland seine besten Zeiten bereits hinter sich hat, ist der Streamingdienst von NBC mit der Reality-Show zufrieden. Nach Informationen von „Variety“ planen ITV und Peacock einen weiteren Ableger. Während einer Diskussion auf der Content London gab der CEO von ITV America, David George, bekannt, dass an einem Spin-off gearbeitet werde.«Love Island», das derzeit bei Peacock in der sechsten Staffel läuft, hat mit «Love Island All Stars» und «Love Island Games» bereits zwei Spin-Offs. In Deutschland wurde mit «Love Island VIP» eine All-Star-Staffel auf die Beine gestellt.Bei ITV America beaufsichtigt George ITV Entertainment, Leftfield Pictures, Sirens Media, Thinkfactory Media, High Noon Entertainment und Good Caper Content. Während seiner Amtszeit entwickelte er auch die äußerst erfolgreiche Neuauflage der Serie «Queer Eye» für Netflix und die preisgekrönte Survival-Serie «Alone» für den History Channel.