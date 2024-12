Starz verlängert «Sweetpea»

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender lässt die Serie von Sky Studios mit einer zweiten Staffel fortsetzen.

Die Thriller-Seriemit «Fallout»-Star Ella Purnell wird mit einer zweiten Staffel von Sky und Starz fogrtsetzt. NBCUniversal Global TV Distribution kümmert sich im Auftrag von Sky Studios um den internationalen Vertrieb von «Sweetpea». „Teil von Rhiannons Reise ins Erwachsenwerden zu sein, war für mich ein Karrierehöhepunkt, und zu sehen, wie sich die Fans auf unsere schrullige Rhiannon in all ihrer Komplexität einlassen und sich mit ihr identifizieren, ist ein ganz besonderes Gefühl“, sagte Purnell, der auch als ausführender Produzent tätig ist. “Ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum sieht, was sie als Nächstes tut. Bleiben Sie dran.“„«Sweetpea» ist eine höchst originelle, charakterbasierte Serie, angeführt von der fantastischen Ella Purnell, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat“, sagte Meghan Lyvers, Executive Director of Original Scripted bei Sky U.K. und Irland. “Die Fans haben sich diesen einzigartigen, düster-komischen Thriller reingezogen und können es kaum erwarten zu sehen, was Rhiannon als Nächstes tun wird.“Nach einer Kindheit voller Mobbing führt Rhiannon ein ruhiges Leben als Verwaltungsassistentin bei einer lokalen Zeitung und lebt mit ihrem Vater und ihrem Hund zusammen. Der Tod ihres Vaters führt jedoch zu einer zufälligen Begegnung mit einem Fremden, die alles verändert.