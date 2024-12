«Mensch Retter» wesentlich gefragter als «Mensch Polizist»

Quotennews

Am Nachmittag konnte «B:REAL» nach längerer Durststrecke endlich mal überzeugen.

RTLZWEI ist am Montagabend zu seinem Blaulicht-Format «Mensch…» zurückgekehrt. Nachdem in den vergangenen beiden Wochenzu sehen gewesen war, sendete der Grünwalder Sender am gestrigen Abend eine neue-Folge. Diese verzeichnete einen deutlichen Reichweiten-Sprung. Während sich 0,30 und 0,34 Millionen Zuschauer für das Leben in Uniform interessiert hatten, schalteten für die Rettungssanitäter 0,47 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil stieg von 1,2 und 1,4 auf 1,9 Prozent.In der Zielgruppe blieb das Ergebnis verhältnismäßig niedrig, wenngleich auch hier ein leichter Sprung ins Positive möglich war. 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 4,0 Prozent. In den Vorwochen kam man nicht über 0,17 Millionen umworbene Seher sowie 3,2 und 3,6 Prozent hinaus. Auch das Zusammenspiel mit der-Wiederholung ab 22:15 Uhr funktionierte. Es blieben 0,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dran, darunter 0,12 Millionen unter 50 Jahren. Die Quoten wurden auf 2,6 Prozent im Gesamtmarkt sowie 4,0 Prozent in der Zielgruppe beziffert.Auch am Nachmittag schrieb RTLZWEI grüne Zahlen.sorgte ab 14:00 Uhr für 0,20 Millionen Zuschauer und 2,5 Prozent. Die drei Jahre alte Folge markierte bis 16:00 Uhr mit 0,07 Millionen Jüngeren 6,3 Prozent. Diesorgten für kurze Zeit sogar für 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Aucherwischte einen guten Start in die Woche und schnappte sich mit 0,06 Millionen Werberelevanten ordentliche 4,3 Prozent. Insgesamt war das Ergebnis mit 0,18 Millionen und 1,6 Prozent ausbaufähig.Zweimalfiel ab 17:00 Uhr auf 3,0 und 2,8 Prozent in der Zielgruppe zurück. Insgesamt wurden 0,30 und 0,35 Millionen Menschen registriert, die für 2,2 und 1,9 Prozent standen.verbuchte in der 19-Uhr-Stunde 0,35 Millionen Zuschauer und 1,6 Prozent. Mit 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen stieg die Quote auf 4,7 Prozent.