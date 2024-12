Entkommen VOX und ZDF ihrem Vorabend-Tief?

Quotennews

Für beide Kanäle lief es an den vergangenen Samstag-Vorabenden wenig erfreulich.

Das von Martin Rütter kommentierte VOX-Format, in dem der Hundetrainer Tierheime besucht, erlebte zum Start in seine neue Staffel eine wahre Achterbahnfahrt. Schoss die erste Folge noch auf gute 8,9 Prozent bei den 14-49-Jährigen hoch, ergab sich in der zweiten Woche eine rasante Talfahrt auf ganz niedrige 3,8 Prozent, in der dritten Woche verblieb sie mit 4,5 Prozent im schwachen Bereich.Dieses Mal reichte es immerhin zu einer moderaten Steigerung, die allerdings noch immer nicht ausreicht, um wirklich zufrieden zu stimmen. Zumindest halbwegs mäßige 5,7 Prozent durch 0,18 Millionen Zuschauende waren es genau gesagt - eine kleine Verbesserung der Lage, die aber immer noch zu wünschen übrig lässt, zumal die Produktion auch im Streaming nicht großartig auf sich aufmerksam machen kann, wie der Blick auf die Programm-Marken offenbart. Beim älteren Publikum konnte das Tier-Format nicht richtig verfangen – hier sahen nur 0,91 Millionen zu, die einen blassen Anteil von wiederholt 4,7 Prozent am Gesamtmarkt hervorriefen.Ziemlich blass schnitt gestern auch die Vorabend-Konkurrenz im ZDF wieder ab. Dort konnten sich die Ehrlich Brothers mit ihrem neuen Factual-Format, in dem sie mit gelähmten Kindern zaubern, zwar ebenfalls leicht auf erhöhte 8,0 Prozent steigern (letzte Woche waren es 7,1 Prozent), die jedoch noch immer deutlich unter Senderschnitt liegen. Bei den Menschen bis 49 Jahren sah es mit 5,1 Prozent zu 0,17 Millionen noch ein Stück niedriger aus.