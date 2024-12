Biathlon dominiert den ZDF-Sporttag

Quotennews

Fast vier Millionen Zuschauer sahen die Herren-Staffel am Nachmittag. Aus Quotensicht hatte aber die siegreiche deutsche Staffel die Nase vorn.

Bevor der ausgiebige Sporttag im ZDF begann, übertrug der Mainzer Sender um 9:30 Uhr denaus der St. Hedwigs- Kathedrale in Berlin. Allerdings interessierten sich nur 0,67 Millionen Zuschauer für die Predigt von Erzbischof Heiner Koch. Die Marktanteile fielen mit 9,4 Prozent im Gesamtmarkt und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen niedrig aus. Ganz anders performten die Sportübertragungen. Schon um 10:46 Uhr saßen 2,24 Millionen Zuschauer für die Zusammenfassung des 1. Laufs der Slalom-Männer im Alpinen Ski-Weltcup im französischen Val d'Isère. Die Marktanteile wurden auf 19,3 respektive 14,1 Prozent beziffert.Nicht zu schlagen waren aber einmal mehr die Biathlon-Weltcups, die am Sonntag in Hochfilzen in Österreich stattfanden. Wie die Frauen-Staffel von Team Deutschland ab 11:30 Uhr zum Sieg lief, verfolgten 3,44 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei beeindruckenden 29,2 Prozent. Mit 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr das ZDF tolle 21,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein. Ab 14:12 Uhr waren die Herren über 4x7,5 Kilometer an der Reihe. Das französische Team gewann vor Norwegen und Schweden, 3,93 Millionen deutsche TV-Zuschauer waren dabei. Mit Marktanteilen von 27,7 Prozent bei allen und 18,5 Prozent bei den Jüngeren konnte man nicht mit dem Frauen-Wettbewerb mithalten. Zwischen 10:15 und 18:30 Uhr verzeichnete das ZDF mit den Wintersport-Übertragungen eine durchschnittliche Reichweite von 2,61 Millionen und einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Bei den Jüngeren kam die über achtstündige Strecke auf 0,35 Millionen Interessierte und 13,4 Prozent. Nicht mit eingerechnet ist hierbei die DFB-Pokal-Auslosung, die ab 15:45 Uhr 3,34 Millionen Zuschauer verfolgten, darunter 0,51 Millionen Jüngere. 22,5 respektive 17,8 Prozent Marktanteil standen während der rund 20-minütigen Sendung zu Buche.Damit war der Sporttag im ZDF aber noch nicht vorbei. Um 18:30 Uhr folgte die «sportstudio reportage». Den Film von Ansgar Pohle und Henrik Diekert sahen 2,03 Millionen Zuschauer, die für mäßige 10,5 Prozent Marktanteil standen. Mit 0,27 Millionen Jüngeren verbuchte der Mainzer Sender 7,4 Prozent. Um 22:13 Uhr stand noch die Preisverleihungan. Die zeitversetzte Übertragung sahen bis kurz vor Mitternacht 1,79 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 11,5 Prozent. In der klassischen Zielgruppe standen 0,20 Millionen und 5,7 Prozent auf dem Papier. Bis 1:30 Uhr folgte noch zwei Folgen der «sportstudio reportage», die auf 0,44 und 0,16 Millionen Zuschauer kamen. Mit Marktanteilen von 7,6 und 3,1 Prozent bei den unter 50-Jährigen fiel man in den roten Bereich. Im Gesamtmarkt kam man nicht über 5,5 und 3,1 Prozent hinaus.