Zweite Luigi-Mangione-Dokumentation geplant

US-Fernsehen

Das Team um die «Amanda Knox»-Serie arbeitet an einer neuen Dokumentation.

Stephen Robert Morse, Regisseur der Netflix-Dokumentation «Amanda Knox» und des Dokumentarfilms «How to Rob a Bank», wird einen Dokumentarfilm über Luigi Mangione drehen. Luigi Mangione wurde letzte Woche wegen des Mordes an Brian Thompson, dem CEO von UnitedHealthcare, bekannt."Dieser Fall ist komplex und wirft wichtige Fragen über Selbstjustiz, die verheerenden Kosten eines privatisierten Gesundheitssystems und die Unvermeidbarkeit von Gewalt auf, wenn friedlicher Wandel als unmöglich angesehen wird", sagte Morse dem US-Magazin Variety. “Mein Ziel ist es, eine ausgewogene Untersuchung der Ermordung von Brian Thompson, dem CEO von United Healthcare, zu präsentieren, die alle Seiten der Geschichte zeigt und gleichzeitig den tiefen Verlust von Menschenleben und seine Auswirkungen auf alle Beteiligten respektiert“.Außer Morse, dem Gründer der Produktionsfirma Morse Code Group, sind der Kameramann Matt Cianfrani, die investigative Journalistin Hannah Ghorashi und der Filmemacher Eli Eisenstein, ein Kommilitone Mangiones an der University of Pennsylvania, an dem Dokumentarfilm beteiligt. Anonymous Content und Alex Gibney's Jigsaw Prods. arbeiten zusammen, um ebenefalls eine Dokumentation über die tödliche Schießerei vom 4. Dezember in Midtown Manhattan zu entwickeln.