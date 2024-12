Netflix setzt «The Boyfriend» fort

US-Fernsehen

Die Reality-Show bekommt eine zweite Staffel, teilte das Unternehmen mit.

Netflix hat bestätigt, dass die zweite Staffel der romantischen Reality-Seriein Produktion geht. Die Serie, die in ihrer ersten Staffel mit einer Mischung aus Romantik, Drama und Freundschaft beeindruckte, wird erneut eine Gruppe junger Männer und Frauen begleiten, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Mit emotionalen Wendungen und tiefen Einblicken in zwischenmenschliche Beziehungen entwickelte sich das Format schnell zu einem Zuschauerliebling und sorgte in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen.In der zweiten Staffel sollen neue Teilnehmer in den Fokus rücken, die mit einzigartigen Geschichten und unterschiedlichen Hintergründen antreten. Fans dürfen sich auf eine spannende Mischung aus humorvollen und herzerwärmenden Momenten freuen, wenn die Kandidaten herausfinden, ob sie mehr als nur Freundschaft verbindet. Netflix plant, die Beziehungen nicht nur innerhalb der Gruppe, sondern auch deren Wechselwirkungen mit ihrer Außenwelt genauer zu beleuchten.Die erste Staffel von «The Boyfriend» war für Netflix ein durchschlagender Erfolg und hat eine große Fangemeinde aufgebaut, die sich nun auf die Fortsetzung freut. Mit einer neuen Besetzung und frischen Herausforderungen verspricht die zweite Staffel, die Dynamik des Formats auf ein neues Level zu heben. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben, doch die Dreharbeiten sollen zeitnah beginnen.