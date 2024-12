Primetime-Check

Konnte die ZDF-Komödie «Zitronenherzen» gegen den ARD-«Brennpunkt» punkten? Kam Sebastian Lege nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf gute Quoten?

Das Erste startete mit einemzur Vertrauensfrage im Bundestag in den Montagabend. Die zehnminütige Sondersendung verfolgten 3,56 Millionen Zuschauer, die für 13,6 Prozent standen. Die Dokusahen bis 21:10 Uhr 2,46 Millionen Menschen, der Marktanteil sank auf 9,7 Prozent. Bei den Jüngeren verzeichnete die blaue Eins 16,5 und 9,2 Prozent Marktanteil.undmarkierten bis 23:00 Uhr mit 2,36 und 2,05 Millionen Zuschauern 10,3 und 12,0 Prozent im Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 7,3 und 10,0 Prozent zu Buche.Die ZDF-Komödieunterhielt zur besten Sendezeit 3,48 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 13,9 respektive 5,8 Prozent beziffert. Dasbot 3,03 Millionen Interessierten die Nachrichten des Tages, womit das ZDF 13,5 Prozent bei allen sowie 7,5 Prozent bei den Jüngeren einfuhr. Die Thrillerkonnte am späten Abend auf ein 2,13-millionenköpfiges Publikum blicken und sich über Marktanteile von 15,2 und 6,7 Prozent freuen.Erneut unter die 3-Millionen-Zuschauer-Marke fiel. Die RTL-Sendung erzielte eine Reichweite von 2,99 Millionen Zuschauern, schaffte damit aber gute 11,2 Prozent in der Zielgruppe.undwar für 1,66 und 1,19 Millionen Zuschauer interessant. Die Marktanteile fielen auf schlechte 5,9 und 4,5 Prozent.steigerte sich auf 1,06 Millionen Sat.1-Zuschauer – neuer Staffelbestwert. Auch die in der Zielgruppe erzielten 8,0 Prozent Marktanteil konnten sich sehen lassen. VOX legte mitebenfalls eine gute Performance hin und verzeichnete 1,03 Millionen Zuschauer und starke 8,4 Prozent.Weniger gut lief es für RTLZWEI mitund. Die beiden Formate kamen auf 0,36 und 0,30 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 3,3 und 4,4 Prozent bei den Umworbenen. Die Kabel-Eins-Filmeundbewegten sich mit 4,1 und 3,7 Prozent im Senderschnitt. Es schalteten 0,64 und 0,38 Millionen Zuschauer ein. ProSieben fuhr mitund0,74 und 0,53 Millionen Zuschauer ein. Die beiden Comedy-Shows sorgten für 8,7 und 7,8 Prozent.markierte zu später Stunde mit 11,2 Prozent einen neuen Bestwert. Die zweistündige Sendung mit Joko & Klaas holte 0,41 Millionen Seher.