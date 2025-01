Quotencheck

Die elfteilige zweite Staffel führte zu desaströsen Einschaltquoten.

Zwischen 2017 und 2022 erschienen 27 Ausgaben des Mangas «Dr. Stone» von Riichiro Inagaki, die von Boichi illustriert wurden. Das Studio TMS Entertainment produzierte für das Network Tokyo MX drei Staffeln und ein Fernsehfilm. Eine vierte Staffel startet in Japan am 9. Januar 2025. In Deutschland setzte ProSieben Maxx auf die elfteilige zweite Staffel, die zwischen 20. November und 4. Dezember 2024 ausgestrahlt wurde.Die Story: Gymnasiast Taiju Ōki ist seit fünf Jahren in Yuzuriha verliebt. Doch gerade als er ihr seine Liebe gestehen will, verwandelt sich die gesamte Menschheit und eine Vogelart durch einen grünen Lichtschimmer in Stein. Der Auftakt der zweiten Staffel sahen am Mittwochvorabend um 18.30 Uhr nur 0,05 Millionen Zuschauer, sodass man auf einen Marktanteil von 0,3 Prozent kam. Da allerdings 0,04 Millionen Menschen zu den Umworbenen gehörten, fuhr ProSieben Maxx einen Marktanteil von 1,4 Prozent Marktanteil ein.Doch bereits einen Tag später waren unter den jungen Menschen nur noch 0,02 Millionen, sodass der Marktanteil auf 0,7 Prozent fiel. Beim Gesamtpublikum blieb das Ergebnis mit 0,05 Millionen und 0,3 Prozent gleich. Am Freitag allerdings schalteten um 18.20 Uhr nur 0,02 Millionen Menschen ein, das Ergebnis fiel auf 0,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,01 Millionen werberelevanten Zusehenden war nicht viel zu gewinnen, sodass man auf einen Marktanteil von 0,3 Prozent kam.Am Montag, den 25. November, schalteten 0,04 Millionen Zuschauer ein, nur ein Viertel gehörten zu den Werberelevanten. Das bedeutete, dass die Anime-Serie mit 0,4 Prozent Marktanteil versauerte. Noch schlechter erging es der Dienstagsfolge, die nur noch 0,02 Millionen Zuschauer erreichte. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,01 Millionen verbucht, der Marktanteil sank auf 0,2 Prozent.Am Mittwoch keimte etwas Hoffnung, wenngleich 0,05 Millionen immer noch einer niedrigen Reichweite entsprachen. Der Marktanteil wurde nun auf 0,3 Prozent beziffert. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,02 Millionen gezählt, der Marktanteil wuchs auf 0,8 Prozent. Der Donnerstag war tragisch, schließlich wurden keine Zuschauer aus der Zielgruppe gemessen, allerdings lag der Marktanteil noch bei 0,1 Prozent. 0,03 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil betrug 0,2 Prozent. Der Freitag brachte ebenfalls wieder nur 0,3 Prozent Marktanteil.Die letzten drei Geschichten versammelten Anfang Dezember 0,04, 0,03 und 0,05 Millionen Menschen bei ProSieben Maxx , jedoch hatten diese nur 0,03, 0,01 und 0,02 Millionen Umworbene im Gepäck. Das führte zu 1,0, 0,2 und 0,5 Prozent Marktanteil. Die zweite «Dr. Stone»-Staffel war mit 0,04 Millionen Zuschauern und 0,2 Prozent ein großer Flop, auch die 0,02 Millionen Werberelevanten mit 0,5 Prozent Marktanteil halfen dem Ergebnis nicht. Dennoch machte die Sendeleitung unbeirrt mit der Ausstrahlung der dritten Staffel weiter.