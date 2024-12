RTL plant schon neue «Ninja Warrior Germany»-Staffel

TV-News

Noch bevor das Promi-Speical kurz nach dem Jahreswechsel ausgestrahlt ist, hat RTL die Produktion von zwölf Vorrunden-Shows im Sommer 2025 angekündigt. Auch Promis dürfen wieder ran.

Mit einer starken Performance auf dem Quoten-Markt endete die neunte Staffel der RTL-Show. Nicola Wulf und René Casselly krönten sich vor 2,04 Millionen Zuschauern als Sieger der zehnteiligen Staffel. Mit Marktanteilen von 9,2 Prozent im Gesamtmarkt und 18,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe setzte sich die Folge auch die Staffelkrone auf.RTL wird die Sendung mit Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra wenig überraschend fortsetzen. Zwischen dem 18. und 24. Juni 2025 sind in den MMC Studios in Köln Aufzeichnungen insgesamt zwölf Show-Aufzeichnungen für Vorrunden-Folgen geplant. Am 25. Juni wird zudem ein zweiteiliges Promi-Special produziert.Bevor sich «Ninja Warrior Germany» endgültig in die Pause verabschiedet, steht am Freitag, 3. Januar 2025, noch das diesjährige «Ninja Warrior Germany - Promi-Special» auf dem Programm. Sven Hannawald, Christine Theiss, Filip Pavlovic, Fabian Hambüchen, Philipp Boy, Vincent Gross, Mike Heiter, Martin Schmitt, Marcel Nguyen und Mona Stevens aufgeteilt in drei Teams sammeln für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ im Rahmen des Spendenmarathons. Alle zwölf Promi-Athleten treten in zwei spannenden Parcours-Runden an. Die zwei Teams, die nach der zweiten Vorrunde das meiste Spendengeld erkämpft haben, wählen zwei Prominente aus, die an der“ Endlosen Himmelsleiter“ gegeneinander antreten. Wer dann am schnellsten ist oder am weitesten kommt, dessen Team gewinnt.Für jedes bezwungene Hindernis in Vorrunde eins erspielen die Promis 500 Euro, außerdem1.500 Euro für den besten Lauf in jeder der vier Runden. In Vorrunde zwei gibt es pro geschafftem Hindernis 1.000 Euro plus 2.000 Euro zusätzlich für den besten Lauf in jeder der vier Runden, und an der "Endlosen Himmelsleiter" nochmal 15.000 Euro für den Sieger obendrauf.