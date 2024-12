Neue Folgen von «Hartz und herzlich» demnächst in der Primetime

TV-News

Im neuen Jahr laufen bei RTLZWEI neue Folgen aus Rostock Groß Klein am Dienstagabend. Außerdem gibt es neue Folgen mit bekannten Protagonisten der Sozialreportage.

Ab Dienstag, 7. Januar 2025, sind bei RTLZWEI neue Folgen der Sozialreportageim Doppelpack zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr mit den neuen Folgen aus Rostock in «Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein» und weiter geht es um 21.15 Uhr mit neuen Folgen von «Hartz und herzlich», in denen es zum Wiedersehen mit mit ehemals begleiteten Menschen aus ganz Deutschland kommt.Produziert werden die Sendungen Die Produktionen von UFA Show & Factual stehen als Preview jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich von RTL+ auf Abruf bereit. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenfrei auf RTL+ abrufbar, danach wieder im Premium-Bereich.In «Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein» ist Manja aufgrund ihrer schleichenden Erkrankung an Multipler Sklerose auf den Rollstuhl angewiesen. Doch dann hat die 51-Jährige einen Unfall mit ihrem Rollstuhl und stürzt. Außerdem sind die Rostockerinnen und Rostocker im Alltag und auch online immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, nun sprechen einige über ihre Erfahrungen mit Hass im Netz.In «Hartz und herzlich» gibt es dann ein Wiedersehen mit ehemaligen begleiteten Menschen aus ganz Deutschland. Denn die neuen Folgen widmen sich Menschen, die in den vergangenen acht Jahren Einblicke in ihren Alltag gewährt haben. Einer der Begleiteten ist Frank aus Salzgitter. Mit seinem Erbe will er sich einen Lebenstraum erfüllen und leistet sich eine Reise in die Weltmetropole New York. Mit offenem Mund und großen Augen bestaunt der 59-Jährige die Wolkenkratzer, trifft echte amerikanische Cops und sucht nach gutem Kaffee. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Busfahrer Roger aus Trier. Der Hobbysänger hat sich bei einer Castingshow beworben und wird tatsächlich zum Vorsingen in den Europapark nach Rust eingeladen.