Apple möchte mehr «Bad Monkey»

US-Fernsehen

Eine zweite Staffel der Serie mit Vince Vaughn soll in den kommenden Monaten hergestellt werden.

Der Streamingdienst von Apple, AppleTV+, hat eine zweite Staffel der Seriemit Vince Vaughn in der Hauptrolle bestellt. Die Serie ist im August 2024 gestartet, im Oktober lief das Staffelfinale. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Roman von Carl Hiaasen. «Ted Lassio»-Mastermind Bill Lawrence war an dem Projekt beteiligt.„Ich hoffe, dass die Leute wissen, dass Carl Hiaasen ein Idol von mir und eine Inspiration für mich als Autor ist“, sagte Lawrence. “Es ist sehr aufregend, seine Geschichte mit Vince Vaughn und dieser großartigen Besetzung, zumindest den noch lebenden Charakteren, weitererzählen zu können. Ich bin unseren Partnern bei Apple TV+ und Warner Bros. sowie dem gesamten Team, das dabei hilft, diese Show zum Leben zu erwecken, sehr dankbar.“Laut der offiziellen Beschreibung erzählt die Serie „die Geschichte von Andrew Yancy (Vaughn), der aus dem Miami Police Department entlassen wurde und nun als Gesundheitsinspektor in den Keys arbeitet. Doch als er auf einen Fall stößt, der mit einem menschlichen Arm beginnt, der von Touristen aus dem Wasser gefischt wurde, erkennt er, dass er wieder eingestellt wird, wenn er einen Mord nachweisen kann. Er muss nur an einer Schar von Sonderlingen aus Florida und einem bösen Affen vorbeikommen.“„Seit «Bad Monkey» erstmals auf Apple TV+ ausgestrahlt wurde, ist diese äußerst unterhaltsame Serie sofort zum Liebling der Fans geworden“, sagte Matt Cherniss, Programmleiter für Apple TV+. „Mit dem unvergleichlichen Vince Vaughn als Andrew Yancy an der Spitze und einem brillanten Ensemble an seiner Seite können wir es kaum erwarten, dass alle weitere urkomische, sonnenverwöhnte Strand-Missgeschicke aus der Feder von Bill Lawrence erleben, wenn die Temperatur im nächsten Kapitel dieses fesselnden Krimis noch weiter steigt.“