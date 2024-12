50 Millionen sahen «Red One»

US-Fernsehen

Der Weihnachtsspielfilm erreichte diese hohe Zahl in der ersten Woche.

Die Prime Video-Abteilung von Amazon ist derzeit zufrieden mit dem Action-Spielfilmmit Dwayne Johnson und Chris Evans. In den ersten vier Tagen haben 50 Millionen Zuschauer den Streifen angesehen und damit wurde es zum erfolgreichsten Spielfilm. Der Spielfilm hat ein Budget von 250 Millionen US-Dollar, doch Amazon MGM spielte damit nur 32 Millionen US-Dollar ein.„Angesichts der Publikumsreaktion auf «Red One» sowohl in den Kinos als auch auf Prime Video wird der Film auch in den kommenden Jahren ein Dauerbrenner zu den Feiertagen sein“, sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, zum Streaming-Debüt des Films. “Jeder Film ist anders, und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit unseren Filmemachern, um gemeinsam die richtige Strategie zu finden, um diesen Film einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Bei «Red One» bestand kein Zweifel daran, dass diese Strategie eine Kinoveröffentlichung und eine damit verbundene Marketingkampagne beinhalten musste, die das Publikum in die Kinos lockte und den Film bei Zuschauern bekannt machte, die sich letztendlich Prime Video anschauten. Es ist eine Freude zu sehen, dass sich unser Plan für die Kunden auszahlt, und wir sind dem gesamten Filmteam und den Schauspielern, die dazu beigetragen haben, unglaublich dankbar.“M.O.R.A (Mythological Oversight and Restoration Authority) ist eine geheime, multilaterale Militärorganisation, die einen geheimen Friedensvertrag zwischen mythologischen Wesen und der Menschheit überwacht und schützt. Callum Drift, Kommandeur der ELF (Enforcement Logistics and Fortification) und Leiter des Sicherheitsteams des Weihnachtsmanns, möchte sich nach einem letzten Einsatz zu Weihnachten zurückziehen, da er vom zunehmenden ungezogenen Verhalten in der Welt, das sich beispielsweise in der wachsenden Liste der unartigen Kinder des Weihnachtsmanns zeigt, desillusioniert ist. Am Weihnachtsabend bricht ein Team für geheime Operationen in den Komplex am Nordpol ein und entführt den Weihnachtsmann. Callum benachrichtigt Direktorin Zoe Harlow über die Entführung, und ihr Team entdeckt, dass der geheime Standort des Nordpols von Jack O'Malley kompromittiert wurde, einem Söldner und Black-Hat-Hacker, der behauptet, alles auf der Welt finden zu können.