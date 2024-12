Wrestling erreichte bei NBC 2,3 Millionen Zuschauer

US-Quoten

Knapp ein Drittel der Zuschauer stammt vom Streamingdienst Peacock.

Die Wrestlingshowkehrte am 14. Dezember 2024 auf NBC zurück. Die zweistündige Show erreichte zwischen 20:00 und 22:00 Uhr 2,30 Millionen Zuschauer, von denen 1,59 Millionen auf NBC zuschauten. Weitere 700.000 Menschen verfolgten das Ereignis via Peacock . Das Halbfinale des NBC Cup auf ABC erreichte 1,89 Millionen Zuschauer.Es war das erste «Saturday Night's Main Event» seit 2008, das ebenfalls auf NBC ausgestrahlt wurde und 2,4 Millionen Zuschauer hatte. Die jüngste Show fand im Nassau Veterans Memorial Coliseum auf Long Island, N.Y., statt, dem Schauplatz des allerersten «Saturday Night's Main Event» im Jahr 1985.Die Show war die erste von vier vierteljährlichen WWE Primetime Specials für NBC, die erstmals angekündigt wurden, als die WWE einen neuen Fünfjahresvertrag mit NBCUniversal unterzeichnete, der die wöchentliche WWE-Serie «SmackDown» wieder auf USA Network ausstrahlte. Der nächste «Saturday Night's Main Event» findet am 25. Januar in San Antonio, Texas, statt.