«Galileo Big Pictures» mit Allzeittief

Quotennews

Im Anschluss an zwei «Late Night Berlin»-Ausgaben schickte ProSieben die NBA auf Sendung.

Im vergangenen Jahr sahen 0,89 Millionen Menschen, vor zwei Jahren wurden 1,10 Millionen Menschen gemessen. 1,16 Millionen Menschen waren 2020 dabei. Nun wurden die Bilder des Jahres 2024 gekürt und 0,70 Millionen Menschen ab drei Jahren haben sich eingefunden. Die fast vierstündige Show fuhr einen Marktanteil von 3,5 Prozent ein. In der Zielgruppe kam die Sendung mit Aiman Abdallah auf 0,32 Millionen und 8,2 Prozent. Das reguläre «Galileo» verbuchte im Vorfeld 0,74 Millionen Zuschauer und sicherte sich mit 0,40 Millionen aus der Zielgruppe 8,2 Prozent.Zwischen 23.50 und 01.00 Uhr war es Zeit für. Klaas Heufer-Umlauf begrüßte 0,16 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 2,0 Prozent mitbrachten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,06 Millionen ermittelt, dies bedeutete einen Marktanteil von fürchterlichen 3,7 Prozent. Schließlich war bis 01.05 Uhrauf dem Programm. Die Musikshow sahen 0,07 Millionen Zuschauer, das führte zu 1,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,03 Millionen auf der Uhr, das brachte 3,4 Prozent.Die Spätnachrichten sahen 0,04 Millionen Menschen bei ProSieben . Im Anschluss stand das erste Viertel desauf dem Programm. Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks hieß die Paarung, Alexander Schlüter kommentierte das Spiel. Die erste Halbzeit sahen 0,03 Millionen Menschen ab drei Jahren, das bedeutete einen Marktanteil von 1,2 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,02 Millionen dabei, sodass man auf 2,5 Prozent kam.