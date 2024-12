«Abbott Elementary» läuft prima

US-Quoten

Die Feiertags-Episode Anfang Dezember holte tolle Werte.

Das Feiertagsspecial „Winter Show“ der Emmy-prämierten Comedy-Seriesorgte für beeindruckende Zuschauerzahlen. Nach sieben Tagen auf ABC, Hulu, Disney+ und digitalen Plattformen erreichte die Folge insgesamt 6,66 Millionen Zuschauer und einen Ratingwert von 2,14 bei den 18- bis 49-Jährigen. Damit verzeichnete die Sendung einen Anstieg von 129 Prozent bei den Gesamtzuschauern und satte 410 % bei der jungen Zielgruppe im Vergleich zur Erstausstrahlung.Das Special, das am 4. Dezember 2024 ausgestrahlt wurde, erzielte die höchsten Multiplattform-Zahlen der Serie seit der Post-Oscars-Episode im März. Auch die linearen Zuschauerzahlen brachen Rekorde: Mit 0,64 Rating in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen markierte die Episode einen Höhepunkt seit dem Finale der dritten Staffel im Mai 2024. Zudem war es die meistgesehene Mittwochsepisode der letzten neun Monate.Staffelübergreifend bleibt «Abbott Elementary» die erfolgreichste Broadcast-Comedy in der begehrten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. Fans der Serie dürfen sich auf das neue Jahr freuen: Nach der Winterpause kehrt «Abbott Elementary» am 8. Januar 2025 mit einer mit Spannung erwarteten Crossover-Episode mit „It’s Always Sunny in Philadelphia“ zurück.