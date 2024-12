3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche mit «Punkt 6/7/8», dem «Klima-Update» und auch zahlreichen «Blaulicht-Report»-Clips.

Am Donnerstag, den 12. Dezember war die Zahl der Menschen, die die Morgenshow bei RTL ansahen, überschaubar. 0,07 Millionen 14- bis 49-jährige Menschen sahen in der 6:00-Uhr-Stunde zu, mit der 7:00-Uhr-Ausgabe verringerte sich das Interesse auf 0,05 Millionen. Schließlich kam «Punkt 8» nur noch auf 0,04 Millionen. Das ist durchaus verständlich, denn die Menschen müssen zur Schule oder zur Arbeit. Bei den Zuschauern ab drei Jahren war «Punkt 6» mit 0,22 Millionen das Ergebnis am höchsten, die 7.00-Uhr-Stunde hatte 0,21 Millionen, ehe «Punkt 8» mit 0,27 Millionen den Höchstsatz holte.Die am Donnerstag ausgestrahlte Folge zum Update der Klimas war wieder ein voller Erfolg. 1,86 Millionen Menschen sahen die Sendung, die meist donnerstags und samstags ausgestrahlt wird. Die Samstagsfolge war mit 1,39 Millionen Zuschauern ebenfalls sehr erfolgreich. Am Donnerstag und am Samstag waren 0,36 sowie 0,37 Millionen Menschen dabei, der Sender RTL konnte sich über 12,8 und 13,6 Prozent in der Zielgruppe freuen.Mit seinen zahlreichen Spielfilmen zu Weihnachten fährt RTL gar nicht mal so schlecht. Am Samstagmorgen punktete der Sender mit den Clips seiner Polizei-Reality hingegen überhaupt nicht. Es wurden bis 06.23 Uhr überhaupt keine jungen Zuschauer gemessen. Beim Gesamtpublikum waren immerhin bis zu 0,12 Millionen Zuschauer anwesend. Der Spielfilm «Mr. Christmas» sicherte sich ab 06.23 Uhr immerhin 0,16 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,03 Millionen dabei, sodass man auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.