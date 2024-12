VOX spendiert «Lege kommt auf den Geschmack» weitere Staffel

TV-News

Nach dem erfolgreichen Abschluss der zweiten Staffel bestätigte VOX eine Fortsetzung der Doku-Soap im kommenden Jahr.

Sebastian Lege wird weiterhin bei VOX im Programm bleiben. Das bestätigte der Kölner Sender am Morgen nach dem Finale der zweiten Staffel, das mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,4 Prozent für einen neuen Bestwert in diesem Jahr sorgte. Wie viele Folgen die dritte Staffel umfassen wird, verriet VOX nicht. Die ersten beiden Runden brachten jeweils vier Sendungen hervor.Die zweite Staffel kam auf einen durchschnittlichen Marktanteil von guten 7,6 Prozent. Damit verbesserte sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr, als knapp sieben Prozent möglich waren. Positiv für VOX war in diesem Jahr auch die Konstanz des Formats. Während die erste Runde zwischen Werten von 9,1 bis 5,2 Prozent geschwankt hatte, fiel die Amplitude diesmal deutlich kleiner aus. Die Werte bewegten sich zwischen 6,9 und 8,4 Prozent.Der Lebensmitteltechniker und Produktentwickler Sebastian Lege analysiert und optimiert in «Lege kommt auf den Geschmack» bekannte Gerichte. In jeder Folge widmet er sich einem beliebten Gericht wie Burger, Currywurst, Pasta oder Fish & Chips. Durch Umfragen mit 1.000 Personen ermittelt er die Vorlieben der Deutschen und sucht weltweit nach Tipps von Gastronomen und Kochprofis. In seinem „Lege Lab“ entwickelt er anschließend mit wissenschaftlichen Methoden und kreativen Experimenten die vermeintlich perfekte Version des jeweiligen Gerichts. Am Ende jeder Folge präsentiert er seine Kreation einer Expertenjury, die das Ergebnis nach Geschmack, Optik und Konsistenz bewertet.