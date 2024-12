Primetime-Check

Wie schlugen sich die modernen Gladiatoren der NFL gegen Russel Crowe als Hollywood-«Gladiator»? Wie viele Menschen sahen diesmal den «Tatort» aus Münster?

Eine bemerkenswerte Reichweite von 11,52 Millionen fuhr Das Erste mit dem„Man stirbt nur zweimal“ ein. Das Ermittler-Duo Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) stellten mit 40,0 Prozent Marktanteil einmal mehr ihre Beliebtheit unter Beweis. Aus dem jungen Publikum stammten 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 32,4 Prozent standen. Fürblieben ab 21:45 Uhr noch 3,42 Millionen Zuschauer dran, die Marktanteile fielen auf 15,9 respektive 9,8 Prozent, verblieben damit aber weiterhin auf einem guten Niveau.Gegen den übermächtigen ARD-Krimi schickte das ZDF den fast vier Jahre alten Herzkino-Filmins Rennen, den 3,75 Millionen Zuschauer noch einmal sehen wollten. Der Marktanteil lag bei 13,0 Prozent. Bei den Jüngeren fuhr die Mainzer Station 4,1 Prozent ein. Dasund die Galasorgte bis 23:45 Uhr noch für 3,72 und 1,79 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 15,6 und 11,5 Prozent. Bei den Jüngeren waren 7,4 und 5,7 Prozent möglich.RTL ging mit der-Übertragung zwischen den Cleveland Browns und den Kansas City Chiefs baden. Im Schnitt verfolgten die vier Spielabschnitte 0,66 Millionen Zuschauer, die Partie der Philadelphia Eagles gegen die Pittsburgh Steelers sahen ab 22:25 Uhr noch 0,37 Millionen Football-Fans. In der Zielgruppe fuhr der Kölner Sender zunächst 7,2 Prozent ein, das spätere Spiel kam auf 10,0 Prozent. Sat.1 füllte den Abend mit dem Monumentalfilm, der zwischen 20:15 und 23:20 Uhr 1,18 Millionen Zuschauer erreichte. Das 24 Jahre alte Werk von Regisseur Ridley Scott markierte 8,5 Prozent bei den Umworbenen.lockte 0,85 Millionen zu ProSieben, der Psychothriller holte 6,5 Prozent bei 14- bis 49-Jährigen. Um 22:00 Uhr folgte, der auf 0,57 Millionen und 7,8 Prozent kam.Auch RTLZWEI setzte mitauf einen Spielfilm, der 0,40 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent verbuchte. Um 22:20 Uhr blieben für0,27 Millionen dran. Die Zielgruppen-Quote wurde auf 2,3 Prozent taxiert. Die Eigenproduktionenundwar für 0,65 und 0,48 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer interessant. Die Formate sorgten für 3,6 und 6,0 Prozent. Bei VOX gingen Tim Mälzer und Hendrik Haase in einer alten-Folge on air. Die Wiederholung sahen 0,83 Millionen, bis 23:40 Uhr betrug der Marktanteil 8,0 Prozent.