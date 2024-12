Amazon arbeitet an «Bloodlust»

US-Fernsehen

Die Serie wird von Halsey verfasst, wie „Variety“ berichtete.

Die Sängerin Halsey darf sich künftig Drehbuchautorin nennen. Die amerikanische Musikerin arbeitet derzeit an einer düsteren Comedy-Serie für den Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Halsey, die mit bürgerlichem Namen Ashley Frangipane heißt, wird beials Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin fungieren.Ti West wird Regie führen und als ausführender Produzent fungieren, während Mark Friedman («Severance») als ausführender Produzent und Showrunner mit an Bord ist. Anthony Li, der Manager von Halsey, ist ebenfalls als ausführender Produzent tätig. Die Produktion wird von Amazon MGM Studios übernommen.Damit würde Halsey erneut mit Regisseur West zusammenarbeiten, denn im Horrorfilm «MaXXXine», dem dritten Teil der «X»-Reihe, war Halsey in der Rolle der Tabby Martin zu sehen. Die Sängerin spielte auch in «A Star is Born» und in der Showtime-Serie «Roadies» mit.