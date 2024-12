Reimanns verabschieden sich mit Staffel-Tief

Quotennews

Auch der «Willkommen bei den Reimanns»-Ableger «Wir sind die Burnetts» hatte wieder große Probleme.

Konny und Manu Reimann gehören inzwischen seit fast drei Jahren zur Senderfamilie von Kabel Eins. Nach guten Staffeln in den Jahren 2022 und 2023 hattein diesem Jahr mit Problemen zu kämpfen. Gerade die aktuelle Herbst-Runde lief meist nur auf Senderschnitt. Zum Abschluss der Staffel gab es nun sogar ein neues Tief. Zwar blieb die Zielgruppen-Reichweite mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche unverändert, der Marktanteil sank aber um 0,1 Punkte auf 3,6 Prozent.Im Gesamtmarkt war eine kleinere Steigerung drin. 0,65 Millionen Zuschauer bedeuteten 50.000 Menschen mehr als vor acht Tagen. Der Marktanteil stieg von 2,2 auf 2,4 Prozent. Damit lag man in Schlagdistanz um Kabel-Eins-Schnitt. Richtig gut lief es erst ab 22:18 Uhr, alsauf Sendung ging. Es blieben 0,48 Millionen Zuschauer dran, was den Marktanteil auf 3,5 Prozent verbesserte. In der Zielgruppe lief es mit 0,19 Millionen Umworbenen und 6,0 Prozent ebenfalls gut.Bevor das Staffelfinale um Konny und Manu Reimann lief, zeigte der Unterföhringer Sender um 12:22 Uhr den Joyn-Spin-off. Die vierte Folge erreichte aber nur 0,13 Millionen Zuschauer und 1,1 Prozent. In der Zielgruppe setzte es zwar die gewohnte Reichweite von 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Mit 1,6 Prozent Marktanteil musste man aber ein neues Tief hinnehmen.